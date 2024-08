Plus Rhein-Lahn

VfL mit „frischem Blut“ im Zentrum: Altendiezer erwarten den letztjährigen Bezirksligisten BoReiBo

i Nachdem die FSV Osterspai (links Philipp Erler) in die Koblenzer Gruppe einsortiert wurde, trifft Tristan Stahlhofen (rechts) mit dem VfL Altendiez auf mehrere Westerwälder Teams. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

„Wir streben den Aufstieg an. Wie weit das letztlich aufgrund starker Konkurrenz geht, werden wir sehen.“ Andreas Nickel, der gemeinsam mit Luca Maus die sportlichen Fäden bei der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich in Händen hält, blickt dem Saisonstart in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A gespannt entgegen.