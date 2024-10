Plus Ulmen

Ulmen kassiert deftiges 1:6 gegen Kyllburg – Sungen: Wenn wir verlieren, dann richtig

Das war überaus deutlich und kam unerwartet: Der heimstarke Aufsteiger SV Ulmen hat in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 mit 1:6 (1:4) gegen den früheren Rheinlandligisten SG Kyllburg/Badem verloren. In der Tabelle rückten die Gäste bis auf drei Punkte an den Dritten Ulmen heran. Der SVU musste Nusbaum (5:1 in Baustert) Platz zwei überlassen.