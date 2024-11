Plus Kreis Neuwied

Überraschende Entscheidung in der Kreisliga A 2: SSV Heimbach-Weis punktet nach Emmerich-Rücktritt

Von Daniel Korzilius

i Mit einem leistungsgerechten Remis trennten sich der FV Rheinbrohl (weiße Trikots) und der SSV Heimbach Weis, wo die rund 200 Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zu sehen bekamen. Foto: Jörg Niebergall

Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 endeten vier der sieben Begegnungen 1:1, darunter auch das Spitzenspiel SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gegen SG Vettelschoß/St. Katharinen. Einen Trainerwechsel gab es in der vergangenen Woche beim SSV Heimbach-Weis: „Am langen Ende blieb mir nichts anderes übrig, als mein Amt zur Verfügung zu stellen“, kommentiert Jörg Emmerich seinen Rücktritt. Das SSV-Aufsichtsratmitglied Martin Reuschenbach sagt: „Wir wurden überrascht von der Entscheidung, die weder so gewollt noch geplant war. Wir müssen damit leben und schauen, wie wir uns neu aufstellen.“ Interimsweise übernimmt Sven Adamczewski das Traineramt.