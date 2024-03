Trennung am Saisonende: Trainer Remark verlässt TuS Niederberg

Der in Neuwied lebende Remark, der auch beim VfL Oberbieber (Kreisliga A), SC 07 Bad Neuenahr (Frauen-Bundesliga), SV Hohen-Neuendorf (Frauen-Regionalliga) und dem FV Diefflen (Oberliga) als Übungsleiter tätig war, hatte den TuS Niederberg in der Winterpause 22/23 übernommen und mit dem Team Platz neun in der A-Klasse Koblenz erreicht. In der laufenden Saison steht das Team unter seiner Regie auf dem dritten Rang. Der TuS Niederberg ist bereits in Gesprächen, um für die kommende Saison möglichst schnell einen Nachfolger präsentieren zu können. Wo Remark in der neuen Spielzeit am Spielfeldrand steht, ist noch offen. jn