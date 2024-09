Plus Kreis Neuwied Trainer Bent hat Respekt vorm Tabellenführer: FV Rheinbrohl will Pokalfrust in Windhagen dennoch vergessen Von Daniel Korzilius Am Wochenende finden nur fünf Partien des fünften Spieltags in der Fußball-Kreisliga A 2 statt. Die Begegnungen SSV Heimbach-Weis gegen SG Vettelschoß (Di., 10. September, 20 Uhr) und SG Ellingen gegen SG Puderbach (Mi., 11. September, 19.45 Uhr) wurden verlegt. Lesezeit: 2 Minuten

SV Windhagen - FV Rheinbrohl (So., 14.30 Uhr). In den beiden Aufeinandertreffen der Vorsaison setzte sich der SV Windhagen zwei Mal durch und erzielte dabei jeweils vier Tore (4:0 und 4:3). Dementsprechend groß ist der Respekt beim Rheinbrohler Trainer Carsten Bent: „Windhagen ist so in die Saison gestartet, wie wir ...