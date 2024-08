Plus Koblenz

Topfavorit Rot-Weiss Koblenz II verliert in Metternich – Aufsteiger Reinhardt's Elf erfolgreich

Von Wilfried Zils

i Eine überraschende Niederlage gab es für den ehemaligen Oberligaspieler Giuliano Masala (links) und den FC Rot-Weiss Koblenz II im A-Klassen-Duell bei der Metternicher Reserve. Foto: Tobias Jenatschek

Am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hat es gleich die ersten Überraschungen gegeben. So verlor Meisterschaftsfavorit FC Rot-Weiss Koblenz II bei der Reserve des FC Metternich. Auch der Sieg von Aufsteiger SV Reinhardt's Elf gegen Moseltal war in der Höhe nicht erwartet.