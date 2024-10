Anzeige

Can Sülzen setzte sich mit seinen Saisontoren acht bis zehn an die Spitze der Torjägerliste. Im zweiten Durchgang schaltete der Tabellenzweite in Unterzahl einen Gang zurück. Tore: 1:0 Christopher Alt (6.), 2:0 Mert Can Tekin (10.), 3:0, 4:0, 5:0 Can Sülzen (13., 26., 44., Foulelfmeter). Rote Karte: Malcolm Kochems (SV Windhagen) wegen Tätlichkeit (38.). Zuschauer: 100. ius