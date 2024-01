„Wir wollen bis Ende März den neuen Trainer präsentieren.“ Sascha Baier, Abteilungsleiter des SV Diez-Freiendiez, ist bei der Suche nach einem Nachfolger für den am Ende der Saison ausscheidenden Peter Kaiser noch nicht fündig geworden. „Es laufen derzeit noch Gespräche“, ließ der in Girod lebende Soldat auf Anfrage dieser Zeitung wissen. Dass er selbst ein Kandidat für den Trainerstuhl bei den in der A-Liga gegen den Abstieg kämpfenden Männern vom Wirt sein könnte, räumte Baier ein. Ob er sich aber nach langjähriger Aufbauarbeit und Etablierung des Teams in der Rheinlandliga grundsätzlich einen Abschied von „seinen“ Frauen überhaupt vorstellen kann, darüber ist sich Baier selbst noch nicht im Klaren.