Plus Westerwald Starke WW-Teams in der A3: Elbert dreht Kirmesspiel nach 0:2 – Auch Kosova und Hundsangen II feiern Heimsiege Von Max Buchmayer, Leon Böckling i Das Kirmesheimspiel gegen den TuS Singhofen (blaue Trikots) war für die SG Elbert/Horbach (Mitte Sebastian Schneider, rechts Louis Lotz) alles andere als ein Selbstläufer. Doch es gab ein Happy End. Foto: Marco Rosbach Nach torlosen ersten Halbzeiten erlebte das WW-Trio Elbert/Horbach, Kosova Montabaur und Hundsangen II in der Kreisliga A 3 turbulente zweite Durchgänge. Am Ende standen drei Heimsieg zu Buche. Lesezeit: 2 Minuten

SG Elbert/Horbach - TuS Singhofen 3:2 (0:0). Während sich die erste Halbzeit torlos gestaltete, hatte es die zweite in sich. Die Gäste gingen kurz nach Wiederanpfiff in Führung und legten in der 57. Spielminute nach. Erst 20 Minuten vor Spielende erzielten die Hausherren den Anschlusstreffer. In der Schlussviertelstunde avancierte schließlich ...