Plus Kreis Neuwied SG Niederbreitbach: Zweites Meisterschaftsspiel erst 26 Tagen nach dem Saisonauftakt Von Daniel Korzilius Nur fünf Begegnungen des dritten Spieltags der Fußball-Kreisliga A 2 werden an diesem Wochenende ausgetragen. Die beiden Partien VfL Oberlahr-Flammersfeld gegen SV Ataspor Unkel und SG Haiderbach/Sessenbach gegen FV Rheinbrohl wurden jeweils auf Mittwoch, 11. September (20 Uhr), verlegt. Lesezeit: 3 Minuten

SV Windhagen - SV Roßbach/Verscheid (Sa., 18 Uhr). Nachdem die Windhagener bereits in der ersten Kreispokalrunde bei der SG Puderbach ausgeschieden waren, konnte sich der Tabellenführer in aller Ruhe auf die Partie gegen Roßbach vorbereiten, in der der dritte Saisonsieg gelingen soll. Die Roßbacher verloren unter der Woche nicht nur ...