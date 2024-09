Plus Hillscheid SG Augst spürt nach 8:0 starken Rückenwind – Heimspiel gegen Vallendar Von Marco Rosbach i Paul Hepfer (links, hier gegen die Reinhardt's Elf) und die SG Augst wollen auch den SC Vallendar abhängen. Foto: Marco Rosbach Ein Heimspiel wartet auf die SG Augst Eitelborn am Sonntagmittag in der Kreisliga A (Staffel 4) gegen den SC Vallendar. Lesezeit: 1 Minute

Nach dem jüngsten 8:0-Erfolg beim FC Metternich II verwundert es nicht, wenn Robin Reifenberg, der Spielertrainer der SG Augst Eitelborn, vor dem Heimspiel der Kreisliga A 4 gegen den SC Vallendar (So., 14.30 Uhr, in Hillscheid) sagt: „Wir gehen selbstbewusst und mit Rückenwind in das Spiel gegen Vallendar. Wir möchten wieder ...