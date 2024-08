Plus Eitelborn SG Augst hat mehr Optionen – Duell der Ungeschlagenen in Urbar steht an Von Marco Rosbach i Nach zwei Siegen guter Dinge: Augst-Vorsitzender Jens Bermel. Foto: Marco Rosbach Der Start nach dem Trainerwechsel von Markus Lehmler zu Robin Reifenberg ist geglückt: Mit sechs Punkten aus zwei Spielen und 10:2 Toren mischt die SG Augst Eitelborn wunschgemäß in der Spitzengruppe der Kreisliga A 4 mit. Doch am dritten Spieltag wartet nun eine erste ganz harte Prüfung. Lesezeit: 1 Minute

Am Sonntag (15 Uhr) treten die Westerwälder zum Derby beim FC Urbar an, der ebenfalls seine beiden bisherigen Spiele für sich entscheiden konnte. „Es ist das erste Spiel in der Spitzengruppe für uns“, freut sich der SG-Vorsitzende Jens Bermel auf die Partie. „Wenn wir gewinnen sollten, können wir uns ein ...