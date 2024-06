Plus Weitefeld

„Schweren Herzens“: SG Weitefeld meldet keine Reserve und ist nur noch in der Kreisliga A vertreten

Von Jens Kötting

Die Fußballer der SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth II haben zwar im Schlussspurt der Saison 2023/24 noch den Klassenverbleib in der Kreisliga B 1 geschafft, die Spielgemeinschaft wird aber in der neuen Saison keine Mannschaft in der B-Klasse und auch nicht in der C-Klasse melden.