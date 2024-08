Plus Kreis Neuwied Rückkehr nach elf und 22 Jahren – SG Ellingen und SG Haiderbach sind wieder A-Ligisten Von Daniel Korzilius Nachdem die SG Niederbreitbach und die SG DJK Neustadt die Saison in der Fußball-Kreisliga A 2 bereits am 31. Juli mit einem 1:1-Unentschieden eröffnet hatten, steigen an diesem Sonntag auch die restlichen zwölf Mannschaften in den Punktspielbetrieb 2024/2025 ein. Lesezeit: 4 Minuten

SC Bendorf-Sayn - SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (So., 14.30 Uhr, in Sayn). Als Neuling in der A-Klasse und im Fußballkreis Westerwald/Wied weiß der SC Bendorf-Sayn nicht, was ihn genau erwartet. „Mit der Einteilung in den Westerwaldkreis sind wir nicht glücklich, aber wir haben es akzeptiert und sehen es als neue Herausforderung ...