Reinhardt's Elf verliert ohne Köppen 2:8 – FC Urbar bleibt nach Sieg Spitzenreiter

Wilfried Zils Von Marco Rosbach

i In dieser Szene hebt der Augster Maximilian Schneider (Nummer 15) ab, um das 4:1 seiner Mannschaft zu feiern – am Ende der Kreisliga A-Partie hieß es 8:2 für die SG Augst gegen die Reinhardt's Elf. Foto: Marco Rosbach

Neuling SV Reinhardt's Elf hat bislang in der Fußball-Kreisliga A 4 für Furore gesorgt, an diesem Wochenende aber auch festgestellt, wie wichtig Spielertrainer Enrico Köppen, der früher höherklassig, unter anderem in der Oberliga spielte, für die Mannschaft ist. Mit Köppen gab's am Freitag einen 3:0-Heimsieg gegen Nörtershausen, ohne den verletzten Köppen am Sonntag eine 2:8-Niederlage bei der SG Augst.