Plus Westerwald

Reform hält Mannschaftssterben nicht auf: Kreis Westerwald/Wied rückt bei den Meldungen FVR-weit an die Spitze

Von Daniel Korzilius

i Immer weniger Mannschaften sind im Gebiet des Fußballverbands Rheinland für den Spielbetrieb gemeldet. Einzig im Kreis Westerwald/Wied, in dem der HSV Neuwied (ganz in Blau) und der SV Ataspor Unkel (rote Trikots) spielen, ist die Zahl dieses Jahr leicht gestiegen. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Das Mannschaftssterben bei den Senioren im Fußballverband Rheinland ist scheinbar auch durch den kreisübergreifenden Spielbetrieb nicht aufzuhalten: Nach 803 gemeldeten Mannschaften in der Saison 2022/23 und 776 in der Vorsaison sind nach Ablauf der Meldefrist am 30. Juni verbandsweit nur noch 728 Mannschaften gemeldet worden für die Saison 2024/25. In zwei Jahren gingen also 75 Teams verloren.