Plus Eitelborn Personalien der SG Augst: Top-Scorer Brendler ist zurück – Fürs Tor kommt ein Talent mit EGC-Vergangenheit Einen „echten Neuzugang“ vermeldet Markus Lehmler bei der SG Augst Eitelborn. „Fynn Ladda ist ein junger talentierter Torwart, der vom SV Weitersburg zu uns gewechselt ist“, sagt der Trainer des Tabellenfünften der Kreisliga A 5.

„Er hat zuvor bei der EGC Wirges seine Ausbildung erhalten und dort schon einiges an Erfahrung sammeln können. Zudem ist er ein Junge aus Eitelborn und passt daher perfekt zum jungen Team, das überwiegend in der nahen Umgebung ansässig ist.“ Des Weiteren sind Moritz Brendler, der Top-Scorer der A-Klasse in der ...