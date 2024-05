Niederahr/Neunkirchen

Ohne Druck, aber mit klarem Ziel: Niederahr empfängt Neunkirchen schon am Donnerstagabend

i Will den Zuschauern etwas zurückgeben: Niederahrs Spielertrainer Jonas Pörtner (links). Foto: Marco Rosbach

Während die weiteren Partien des 28. und damit letzten Spieltags der Saison in der Kreisliga A 1 geschlossen am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen werden, stehen sich der TuS Niederahr und die SG Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen bereits am Donnerstagabend gegenüber. Anpfiff in Niederahr ist um 20 Uhr.