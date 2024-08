Plus Spay

Nörtershausen: Neiser sorgt mit spätem Tor in Spay für den ersten Punkt in der A Staffel 4

Es scheint, als sei die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen am dritten Spieltag in der neuen Klasse, der Fußball-Kreisliga A Staffel 4, angekommen: Nach zwei deutlichen Niederlagen, einmal 1:8 gegen Augst, einmal 0:8 gegen Rot-Weiss Koblenz II, holte die Mannschaft von Andreas Conrad bei der SG Rhens in Spay ein 1:1, erzielte den Ausgleichstreffer sogar in Unterzahl, nachdem Lars Wäger Gelb-Rot gesehen hatte.