Plus Westerwald

Niederahr und Hundsangen II wollen zu Hause nachlegen – Bezirksliga-Absteiger Kosova freut sich auf Heimspiel

i In der vergangenen Saison kreuzten sich die Wege des TuS Niederahr (links Jonas Pörtner) und der SG Hundsangen II (rechts Jonas Höhn) noch in der Kreisliga A 1, wo es beide Teams überwiegend mit Gegnern aus dem Kreis Ww/Sieg zu tun hatten. Jetzt spielen sie in der Kreisliga A 3 und treffen auf viele Rhein-Lahn-Teams. Foto: Marco Rosbach

Mit zwei Begegnungen ist der dritte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 3 bereits am Freitagabend in Altendiez und Birlenbach eingeläutet worden. Vier Begegnungen steigen dann am Sonntagnachmittag – darunter auch die Spiele der WW-Vertreter FC Kosova Montabaur, SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II und TuS Niederahr. Die Partie zwischen Aufsteiger SG Elbert/Horbach und den Sportfreunden Bad Ems wird erst am Mittwoch, 11. September, in Niederelbert ausgetragen.