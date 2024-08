Plus Koblenz Neu-Trainer Ivanovic hat viel vor: Rot-Weiss II sucht eine besondere Balance Von Wilfried Zils i Er hat bei der Zweitvertretung von Rot-Weiss Koblenz einiges vor, musste zum Saisonauftakt in der Kreisliga A aber erst einmal eine Niederlage hinnehmen: Trainer Josef Ivanovic. Foto: Tobias Jenatschek Mit einem neuem Trainer und ambitionierten Zielen geht Rot-Weiss Koblenz II in die Saison. Zum Auftakt gab's jedoch erst einmal einen Dämpfer. Lesezeit: 3 Minuten

Der 50 Jahre alte Josef Ivanovic arbeitet als Lehrer in Koblenz in der Förderschule im Bienhorntal. Aber der ehemalige Profi, der in Bielefeld, Duisburg und auch für die TuS Koblenz aktiv war, widmet sich in der Freizeit nach wie vor dem Fußball, sowohl im Senioren- wie auch im Jugendbereich. In ...