Plus Rhein-Lahn

Nassoven legen sich gegen Holzhausen die Gegentore selbst ins Netz – Lahnstein erneut ohne Punkte

Von Stefan Nink

i Der Ex-Heistenbacher Paul Frank (Nummer 15) lässt in dieser Szene zwar seinen Altendiezer Gegenspieler Nicolas Hartmann ins Leere laufen. Hartmann stellte mit seinem Tor zum 1:0 aber am Lahnblick die Weichen auf Heimsieg für seinen VfL. Foto: Andreas Hergenhahn

Unverändertes Bild in der Fußball-Kreisliga A4: Das Spitzentrio marschiert unbeeindruckt im Gleichschritt weiter, im Tabellenkeller bleibt das Licht fahl. Die Nassovia ließ gegen den TuS Holzhausen hier eine gute Gelegenheit verstreichen, sich näher an den rettenden 12. Platz heranzupirschen. In der A5 gab's für den FSV RW Lahnstein für den Auftritt am Oberwerth zwar wieder Lob, die Punkte aber verbuchte wie so oft der Gegner.