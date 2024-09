Plus Rhein-Lahn

Nach Tim Detrois' Ansage dürfte am Sonntag in Birlenbach die Luft brennen

Horst Fechtner Von Stefan Nink

i Für Youngster Louis Junglas (links, im Duell mit Hundsangens Fabio Weimer) und Co. geht es am Sonntagnachmittag mit dem TuS KK in Oelsberg um drei eminent wichtige Punkte. Foto: Andreas Hergenhahn

Nachdem im Lauf der Woche die Tabelle der Fußball-Kreisliga A3 mit drei Nachtragsspielen „begradigt“ worden ist und das Klassement so langsam Aussagekraft bekommt, geht es am Sonntag mit dem 7. Spieltag weiter. In der Staffel 4 steht unterdessen für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen nach bereits fünf Auftritten in der Fremde erst das zweite Heimspiel der Runde an.