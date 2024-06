Mosel Löf ist effektiver als Vallendar – Lellmann trifft zum 2:1

Anzeige

Dabei waren die Gastgeber zwar optisch überlegen, aber die Gäste stellten die effektivere Elf. Nach torloser erster Halbzeit ging Löf in der 66. Minute durch Felix Horn in Führung. Zwölf Minuten später konnte Lars Velten ausgleichen. Als Vallendars Spielertrainer Christophe Bokumabi in der 85. Minute per Gelb-Rot das Spielfeld verlassen musste, erzielte Löf durch Jan Lellmann das entscheidende 1:2. Das vorsorgliche Elfmeterschießen bei einer möglichen Gleichheit gewann Vallendar mit 6:5 und erhielt sich damit die kleine Chance auf den Aufstieg. „Ich bin stolz auf die Jungs, dass die die Konzentration hochgehalten haben, gerade nach so einer langen Saison“, freute sich Löfs Trainer Udo Seifert. Vallendar trifft in der Dreierrunde nun auf den FC Plaidt und muss am Samstag um 17.30 Uhr auswärts antreten. wzi/red