Mittelhof-Niederhövels Mittelhofs Spieler brennen auf den Auftakt der Kreisliga A1: Neuling empfängt am Sonntag die DJK Friesenhagen Von René Weiss Bekannter Gegner: Auf dem vereinseigenen Vorbereitungsturnier trafen Kapitän Robin Nachtigal (in Blau) und die SG Mittelhof auf den ehemaligen B-Klassen-Konkurrent SG Atzelgift (grüne Trikots) und setzten sich mit 1:0 durch. Im Verbandsoberhaus warten nun aber ganz anderen Kontrahenten. Foto: Manfred Böhmer/balu Michael Trautmann wollte sich eigentlich bedeckt halten, und die mögliche Überraschung noch nicht verfrüht breit treten. „Nicht, dass die Spieler das noch lesen", schmunzelte der Spielertrainer der SG Mittelhof-Niederhövels, als er darauf einging, wie groß die Begeisterung und Vorfreude im Umfeld des A-Klasse-Neulings ist.

Aber dann rückt Trautmann doch mit der Sprache raus, mit welcher Überraschung der Vorstand die Aufstiegsmannschaft am Sonntag in Hövels überraschen will. „Die Heimkabine wird renoviert und auch ansonsten tut man einiges, um ein tolles Umfeld zu bereiten. Die Leute brennen.“ Die erste Partie der Spielgemeinschaft im Kreisoberhaus beginnt am Sonntag ...