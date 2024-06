Plus Boden

Mike Leibauer führt Ww/Wied-Fußballer weiterhin an – Deutlich mehr Verlegungen und Spruchkammerurteile

Von René Weiss

i Mike Leibauer (rechts), der im Jahr 2018 die Nachfolge des Kreis-Ehrenvorsitzenden Günter Hübinger (2. von links) antrat, geht in seine dritte Amtszeit. Auch Staffelleiter Daniel Korzilius (links) und Kreissachbearbeiter Jens Bachmann (2. von rechts) wurden im Amt bestätigt. Die übrigen Vorstandsmitglieder fehlten in Boden – die Urlaubszeit ließ grüßen. Foto: René Weiss

Drei Gründe sind dafür ausschlaggebend, dass Mike Leibauer den Fußballkreis Westerwald/Wied auch in den nächsten drei Jahren anführen wird. „Meine Frau hat Grünes Licht gegeben, wir haben ein super Team im Präsidium mit engagierten Leuten, und die Zusammenarbeit mit den Vereinen verläuft gut“, erklärte der Funktionär aus dem Neuwieder Stadtteil Hüllenberg, der am Samstag beim Kreistag in Boden genauso wie seine Kollegen in der Führungsriege einstimmig im Amt bestätigt wurde.