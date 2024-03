Der tiefe Rasen in Bruchertseifen war am Abend des Gründonnerstags Schauplatz für das erste der vier Halbfinalspiele, die in den beiden Pokal-Wettbewerben des Fußballkreises Westerwald/Sieg an Ostern ausgespielt werden. Dabei darf der SV Niederfischbach (weiße Trikots) nach seinem 4:2 (2:2)-Erfolg bei der SG Hammerland (hier mit Andreas Krieger) gespannt sein, ob sich am Ostermontag der SSV Weyerbusch oder die SG Rennerod das zweite Ticket fürs Endspiel am 31. Mai sichern wird. Foto: balu