Kreisliga A5: Spitzenreiter Westum mit Respekt vor dem Aufsteiger – Derby in Plaidt und Eich

Nach der 1:3-Heimniederlage gegen die DJK Plaidt (rechts Marwan Moustafa) geht es in der A-Klasse für die SG Inter Sinzig (links Courage Iluobe Obasuyi Moses) mit dem schweren Auswärtsspiel in Heimersheim weiter. Für Plaidt steht derweil am Samstag zu Hause das Derby gegen die DJK Kruft/Kretz auf dem Programm. Foto: Vollrath