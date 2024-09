Kreisliga A2: SG Haiderbach ist ohne Chance – Aufsteiger unterliegt FV Rheinbrohl

Keine Chance, im fünften Spiel in der Kreisliga A 2 die nächsten Punkte einzufahren, hatte am Mittwochabend die SG Haiderbach/Sessenbach. Im Heimspiel gegen den FV Rheinbrohl musste sich der Aufsteiger mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Anzeige

Den Gastgebern fehlten nicht weniger als acht Spieler. „Unser stark dezimierter Kader hatte im letzten Drittel keine Durchschlagskraft. Der erwartete harte Brocken Rheinbrohl präsentierte sich in Wittgert wie eine Spitzenmannschaft und fuhr mit einem verdienten Dreier zurück in die Heimat“, erkannte Haiderbachs Abteilungsleiter Mike Weber neidlos an.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Yannik Stutzke (44., 51., Foulelfmeter, 72.). Zuschauer: 75. ius