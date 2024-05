Plus Kreis Altenkirchen

Kreisliga A1: Westerburg und Friesenhagen retten sich, Herdorf muss auf Einsatz des Quotienten hoffen

Von Jens Kötting

i Während die Spieler der SG Westerburg II den Klassenverbleib bejubeln, herrscht bei Niederfischbachs Noah Langenbach eher Enttäuschung – wohl aber nur über die abschließende Niederlage, denn von Platz zwei ließen sich die „Föschber“ trotz dieser nicht mehr verdrängen. Foto: Horst Wengenroth

In der Kreisliga A 1 läuft der SV Niederfischbach als Zweiter über die Ziellinie und somit in den Startlöchern für eine mögliche Dreierrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga. Für die SG Herdorf könnte es sich hingegen noch eine ganze Weile hinziehen, bis endgültig Klarheit herrscht in Sachen Liga-Zugehörigkeit in der neuen Saison.