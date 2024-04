Kreisliga A1: Steineroth macht das Titelrennen wieder spannend – Hundsangen II trifft zu günstigen Zeitpunkten

Traumstart ins Derby: In dieser Szene erhöht Friesenhagens Michael Reuber (in Blau) schon in der siebten Spielminute des Derbys gegen die SG Honigsessen auf 2:0. Durch den 4:1-Erfolg ergatterte die DJK im siebten Spiel nach der Winterpause die ersten Punkte in diesem Kalenderjahr. Foto: balu