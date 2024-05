Plus Kreis Altenkirchen

Kreisliga A1: Steineroth ist nicht mehr zu retten – Trio macht dritten Absteiger am letzten Spieltag unter sich aus

Von Günter Gerhardt

i Torreiche Spiele auf dem Schönsteiner Hartplatz sind keine Seltenheit. Dass diesmal jedoch die Gäste aus Guckheim (blaue Trikots) die große Mehrzahl an Treffern verzeichneten, passiert eher selten. Foto: balu

In der Kreisliga A1 schlägt die DJK Friesenhagen den feststehenden Meister und sammelt ebenso wie die SG Herdorf drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, während die SG Gebhardshainer Land als zweiter Absteiger feststeht. Der VfB Niederdreisbach rückt bis auf zwei Zähler an Niederfischbach heran und kann den „Adlerträgern“ somit am letzten Spieltag noch die Vizemeisterschaft streitig machen.