Kreisliga A1: Honigsessen kommt über das kämpferische Element – Setzt SG positiven Trend in Westerburg fort?

Von René Weiss

i Sascha Mertens (links, hier im Zweikampf mit Schönsteins Yalcin Aksac) hofft mit der SG Honigsessen auf eine Fortsetzung des positiven Trends, der zuletzt mit einem Heimsieg gegen Hundsangen II erste Früchte trug. Foto: balu

Seit dem 19. November herrschte Stillstand auf dem Punktekonto der SG Honigsessen/Katzwinkel – bis zum vergangenen Sonntag. Dann erzielte Mirko Weitershagen in der Nachspielzeit des Heimspiels gegen die Hundsangen II den umjubelten 2:1-Siegtreffer. Honigsessen beendete seine Niederlagenserie von sieben Partien (Punkt- und Testspiele in der Wintervorbereitung zusammengezählt) in Folge.