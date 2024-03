Plus Kreis Altenkirchen

Kreisliga A1: Honigsessen fühlt sich nach 4:1-Führung zu sicher – Herschbach gelingt in Unterzahl dritter Zu-Null-Sieg in Serie

Von Désirée Rumpel

i Auf dem Hartplatz in Niederdreisbach entführt nicht jeder einen Punkt. Genau das gelang dem SV Niederfischbach (weißte Trikots), der gegen den VfB (in Schwarz) zur Pause sogar auf Siegkurs gelegen hatte. Foto: Andreas Hüsch

In der Kreisliga A 1 geht es an der Tabellenspitze eher eintönig zu. Die SG Betzdorf war am Wochenende spielfrei, bleibt aber mit komfortablem Vorsprung an der Spitze, wo sie seit zehn Spieltagen unangefochten steht. Ganz anders sieht es dagegen im Abstiegskampf aus. Einige der Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel konnten mitunter dreifach punkten. Sogar die SG Neunkirchen auf dem vermeintlich sicheren achten Tabellenplatz liegt nur fünf Punkte vor den Abstiegsrängen.