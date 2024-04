Plus Zell

Kreisliga A Staffel 8: Zeller schlucken wie schon in Bremm ein spätes Gegentor

Nachdem es im Derby gegen Bremm schon einen Gegentreffer in der Schlussminute gesetzt hatte, musste die SG Zell/Bullay/Alf auch im Heimspiel gegen die SG Moseltal Osann-Monzel ein spätes Gegentor schlucken – und kam am Ende gegen den Tabellennachbarn in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, tritt also ein wenig auf der Stelle.