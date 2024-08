Plus Ulmen Kreisliga A Staffel 8: Ulmener Vorfreude auf das Derby gegen Kelberg ist riesig Mario Sungen, Trainer des SV Ulmen, spricht aus, was sicher viele rund um den Klub denken vor dem Heimspiel in der Fußball-Kreisliga Staffel 8 am Sonntag um 14.30 Uhr gegen die DJK Kelberg: „Jetzt ist es endlich soweit.“ Lesezeit: 1 Minute

Mit „es“ ist das Derby gegen die DJK gemeint, mit der die Ulmener in der Jugend zusammenarbeiten, mit denen sie sich jetzt aber auch in der A-Klasse messen dürfen. „Die letzten Jahre gab es das Derby ja nicht, weil wir in unterschiedlichen Klassen gespielt haben“, sagt Sungen, der in seiner ...