Kreisliga A Staffel 8: Ulmen muss nach Baustert – Sungen erwartet Rasen-Kampfspiel

Mit einer Mischung aus Entschlossenheit, aber auch Respekt blickt der SV Ulmen um Trainer Mario Sungen auf die nächste Partie in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8. Es geht am Sonntag (14.45 Uhr) zur SG Baustert, es ist das erste von drei Auswärtsspielen hintereinander für den fast perfekt gestarteten Aufsteiger.

„Gerade in Baustert erwarte ich ein hart umkämpftes Spiel. Dort ist Kirmes, wir spielen auf Rasen, den wir nicht so gewohnt sind, Baustert habe ich beim 0:1 in Neunkirchen gesehen, das ist eine robuste und körperliche Mannschaft, die gut gegen den Ball spielt“, sagt Sungen. Am vergangenen Wochenende feierte Baustert mit dem 2:0 in Kyllburg den ersten Sieg und holte dabei die ersten Punkte in dieser Saison überhaupt.

Der Tabellenzweite Ulmen hingegen hat dreimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Sungen macht den Ausgang der Partie aber am allerwenigsten von der Tabelle abhängig: „Wir müssen die Bedingungen annehmen, es wird ein umkämpftes Spiel.“