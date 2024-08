Plus Ulmen

Kreisliga A Staffel 8: Ulmen ist nach 2:0 gegen Schneifel II eine Nacht Tabellenführer

Von Mirko Bernd

i Ulmen um Richard Buks (rechts) hat sich auch im zweiten Saisonspiel durchgesetzt: Der Aufsteiger gewann in der Kreisliga A Staffel 8 daheim gegen die SG Schneifel II mit Maurice Schneider. Foto: Alfons Benz

Perfekter Start für den Aufsteiger SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8: Das Team von Trainer Mario Sungen gewann am Freitagabend auch sein zweites Spiel der neuen Saison, nach dem 3:1 in Mötsch legte Ulmen ein 2:0 (0:0) daheim vor 120 Zuschauern gegen die SG Schneifel II nach.