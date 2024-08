Plus Mötsch Kreisliga A Staffel 8: Ulmen feiert einen 3:1-Auswärtssieg in der neuen Klasse Von Mirko Bernd Der SV Ulmen hat in der neuen Saison da weitergemacht, wo er vergangene Saison aufgehört hatte: mit dem Siegen. Der Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A Staffel 8 und dort einziges Team aus dem Kreis Cochem-Zell siegte bei der SG Mötsch mit 3:1 (1:1). Lesezeit: 1 Minute

Ulmens Trainer Mario Sungen hatte sich zwar etwas ausgerechnet im Vorfeld auf dem engen Rasen in Mötsch, dass seine Elf aber direkt mit einem Auswärtssieg in die Runde starten würde, hatte er nicht zwingend auf dem Zettel: „Als Aufsteiger in Mötsch zu gewinnen, ist ein Ausrufezeichen, wir haben das echt ...