Plus Baustert

Kreisliga A Staffel 8: Ulmen bleibt nach 3:0 in Baustert in der Erfolgsspur

Von Mirko Bernd

Kirmes in Baustert, aber in Feierlaune war nach 90 Minuten der SV Ulmen: Der gewann mit 3:0 (2:0) das Duell in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 beim Mitaufsteiger und ließ der heimischen SG dabei kaum eine Chance. Ulmen ist mit 13 Punkten aus 5 Spielen ganz vorne dabei und nur wegen der schlechten Tordifferenz – 10:2 zu 14:5 – Zweiter hinter den punktgleichen Berndorfern, Baustert bleibt Vorletzter mit drei Zählern.