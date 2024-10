Ulmen

Kreisliga A Staffel 8: Den SV Ulmen erwartet ein heißer Tanz in Gondenbrett

Zwei starke Aufsteiger treffen am Samstagabend um 19 Uhr in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 aufeinander: Die SG Bleialf hat in Gondenbrett den SV Ulmen zu Gast. Es ist das Spiel Sechster gegen Dritter.