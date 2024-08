Plus Ulmen

Kreisliga A Staffel 8: Aufsteiger SV Ulmen legt auf engem Rasen in Mötsch los

Die Fußball-Kreisliga A Staffel 8 ist in dieser Saison die Heimat des souveränen Aufsteigers SV Ulmen um Trainer Mario Sungen und seinen spielenden „Co“ Mike Schumacher. Das erste Spiel in der neuen Liga führt die Ulmener am Sonntag zur SG Mötsch/Stahl, Anstoß auf dem engen Rasen im Bitburger Stadtteil ist erst um 17 Uhr.