Plus Gondershausen

Kreisliga A Staffel 6: Morshausen hat mit 4:0 gegen Blankenrath Tabellenführung übernommen

Die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 wechselt fast täglich: Bis vergangen Sonntag war Viertäler Oberwesel Erster, dann übernahm die SG Braunshorn, um direkt wieder von der SG Morshausen/Beulich/Gondershausen abgelöst zu werden. Die SG gewann in Gondershausen in einer vorgezogenen Begegnung des neunten Spieltags am Mittwoch mit 4:0 (1:0) gegen den SV Blankenrath.