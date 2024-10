Kreisliga A Staffel 4: Ernüchterung in Nörtershausen nach deftigem 1:6 in Vallendar

Ernüchterung bei der SG Nörtershausen-Udenhausen/ Oppenhausen: Eigentlich sollten in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 nun die Spiele kommen, in denen die Mannschaft von Andreas Conrad Punkte sammeln wollte. Davon war sie bei der 1:6-Klatsche beim SC Vallendar allerdings meilenweit entfernt. „Wir spielen aktuell katastrophal“, nahm der Trainer dann auch kein Blatt vor den Mund.

Vallendar sei zwar ein richtig guter Gegner gewesen, „aber wir sind dafür in keiner guten Verfassung“. Die Mannschaft mache zu viele Fehler, die direkt mit Toren bestraft würden. „Wie gehe ich in einen Zweikampf, wie positioniere ich mich bei Ballverlust, mit welcher Intensität gehe ich in die Laufduelle?“ Das sind die Fragen, die Conrad stellt – und auf die er aktuell von seinem Team nur unbefriedigende Antworten erhält.

Dabei hatte Nörtershausen durch Manuel Kuhn nach einer Minute geführt, doch dann trafen nur die Vallendarer durch den überragenden fünffachen Torschützen Matthes Häusler (4., 19., 23., 46., 73.) und Lars Velten (11.). ter