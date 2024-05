Plus Region

Kreisliga A aus AK-Sicht: Punktequotient hilft dem Ww/Sieg-Vertreter in Sachen Aufstieg nicht

Von René Weiss

i Lassen sich die „Föschber Adler“ (weißes Trikot) noch vom VfB Niederdreisbach (in Schwarz) die Vizemeisterschaft streitig machen? Das könnte ihnen am Ende sogar die Chance auf einen Aufstieg kosten. Foto: Regina Brühl

Nachdem der TuS Niederahr und die SG Neunkirchen den 28. und letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 1 bereits am Donnerstagabend eröffnet haben, geht es am Sonntag ab 15 Uhr lediglich auf einem Platz um die „goldene Ananas“. Mit Ausnahme der Partie zwischen der SG Guckheim und der SG Gebhardshainer Land ist in jeder Begegnung noch eine Mannschaft beteiligt, für die es noch um etwas geht.