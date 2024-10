Plus Kreis Neuwied Kreisliga A 2: Oberlahr und Ellingen stehen vor Derby-Premiere Von Daniel Korzilius i Der SC Bendorf-Sayn (schwarze Trikots) gastiert am Sonntag ab 14.30 Uhr bim FV Reinbrohl. Foto: René Weiss Am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 kommt es neben dem traditionellen Wiedtalderby auch zu einer echten Derby-Premiere. Eine Partie fand indes bereits am Donnerstag statt. Lesezeit: 3 Minuten

Das Spiel vom Donnerstag SG DJK Neustadt-Fernthal - SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach 4:2 (1:1). „Nach gutem Beginn haben wir in einer Situation geträumt und gerieten in Rückstand. Das war die einzige Chance der Puderbacher in der ersten Hälfte, wir hatten das Spiel im Griff“, berichtete der DJK-Coach Peter Pohlen. Die Gastgeber stellten durch ...