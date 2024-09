Plus Ulmen

Kreislga A Staffel 8: Ulmen freut sich auf Zuhause

Das Erste, was Mario Sungen einfällt zur Partie des von ihm trainierten SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 am Sonntag um 14.30 Uhr, ist: „Endlich wieder ein Heimspiel.“ Gegen die SG Weinsheim will Ulmen in die Erfolgsspur zurück, die der Aufsteiger in den letzten beiden Partien verlassen hat.