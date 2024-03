Plus Kruft/Saffig/Ettringen

In Kruft stehen beide Klubs unter Druck – DJK empfängt Müllenbach – Breisig/Sinzig muss neuen Trainer suchen

Von Daniel Fischer

i Während sich die zweite Mannschaft des Ahrweiler BC (vorn mit Max Bernads) im Höhenflug befindet und in der Kreisliga A um die Meisterschaft mitspielt, benötigt die DJK Kruft/Kretz (in Grau), die zu Hause die DJK Müllenbach empfängt, noch jeden Punkt für den Klassenverbleib. Foto: Vollrath

Mit dem 16. Spieltag greifen am Wochenende alle 14 Teams in der oben wie unten äußerst spannenden Fußball-Kreisliga A 3 wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Während Spitzenreiter SV Masburg die TuS Fortuna Kottenheim empfängt, eröffnen am heutigen Freitagabend mit der DJK Kruft/Kretz und der DJK Müllenbach zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller den Spieltag.