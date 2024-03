Plus Rhein-Lahn

Im Kellerduell gegen Mitkonkurrent Diez-Freiendiez zählt nur ein Sieg – Letzte Chance für den SV Braubach?

Von Stefan Nink

i Am Samstagnachmittag zählt im Kampf um den Verbleib im Kreisoberhaus für den SV Braubach (blau-schwarze Trikots) gegen Mitkonkurrent SV Diez-Freiendiez nur ein Sieg. Andernfalls drohen nach neun Jahren im Alten Gahnert die A-Liga-Lichter auszugehen. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Während in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A der Punktekampf am Karsamstag fortgesetzt wird, steigt in der Staffel 5 das Nachbarschaftsduell des FSV RW Lahnstein bei der SG Augst erst am Ostersonntag.