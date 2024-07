Der 1:0-Sieg gegen die SG Kastellaun/Uhler (rote Trikots) war für den TuS Ellern (mit Miklas Bellendir) das vorerst letzte Spiel in der B-Klasse. Als bester Absteiger (Tabellendrittletzter der B Staffel 10) hätten die Ellerner in der Kreisliga B verbleiben können. Der TuS entschied sich aber dagegen und wird in der kommenden Saison nach acht Jahren B-Klasse und einem Jahr A-Klasse (2019/20) wieder in der C-Klasse antreten. Die SG Soonwald/Simmern nahm dagegen als bester Absteiger der B Staffel 11 die Rettungschance wahr und geht nicht in die C-Klasse. Foto: B&P Schmitt